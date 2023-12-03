В Кольчугинском районе установят памятный крест из обломков натовской техники

Крест из спрессованных кусков подбитой техники НАТО в селе Святково будет в высоту 2022 миллиметра.В селе Святково в следующем году планируют установить крест из спрессованных обломков подбитой на территории СВО натовской техники.
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