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В Кольчугинском районе установят памятный крест из обломков натовской техники

В Кольчугинском районе установят памятный крест из обломков натовской техники

Крест из спрессованных кусков подбитой техники НАТО в селе Святково будет в высоту 2022 миллиметра.В селе Святково в следующем году планируют установить крест из спрессованных обломков подбитой на территории СВО натовской техники.

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