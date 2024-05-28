Хочет быть как Линкольн и Рузвельт. В США объяснили агрессивность Байдена. Все ради рейтингов?

Президент США Байден все больше склоняется к тому, чтобы развязать войну с Россией, на фоне своих падающих рейтингов в преддверии выборов, заявил американский журналист Сеймур Херш в интервью YouТube-каналу London Real.
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