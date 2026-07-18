В России усилили проверку за перевозкой канистр

В России участились случаи привлечения водителей к ответственности за перевозку топлива в канистрах. В условиях ажиотажного спроса на бензин автомобилисты всё чаще берут с собой запасы горючего, не подозревая, что за обычную, на первый взгляд, канистру в багажнике можно не только получить крупный штраф, но и лишиться водительских прав на полгода.