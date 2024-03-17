Захарова: Макрон противоречит себе, говоря о перемирии и войсках НАТО на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон противоречит сам себе, говоря об отправке на Украину западных войск и одновременно предлагая перемирие на время Олимпийских игр.
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