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Захарова: Макрон противоречит себе, говоря о перемирии и войсках НАТО на Украине

Захарова: Макрон противоречит себе, говоря о перемирии и войсках НАТО на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон противоречит сам себе, говоря об отправке на Украину западных войск и одновременно предлагая перемирие на время Олимпийских игр.

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Комментарии
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tsan tsan
Давно специалистам пора сказать, что кроме всего прочего,  у галльского петушка Макрона  давно наблюдается устойчивый когнитивный диссонанс.
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