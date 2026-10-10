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Калужские новости

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Путепровод в Людиново реконструируют до конца 2026 года

Путепровод в Людиново реконструируют до конца 2026 года

В этом читателей своего канала в Мах заверил министр транспорта региона Александр ШпиренкоРеконструкция путепровода в Людиново закончится до конца 2026 года, заверил министр транспорта региона Александр Шпиренко.

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