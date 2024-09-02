Скончался трехкратный олимпийский чемпион Александр Медведь

Ему было 86 лет.фото: wrestrus.ru--> Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе в составе сборной СССР Александр Медведь скончался в возрасте 86 лет, сообщает 2 сентября пресс‑служба Федерации спортивной борьбы России.
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