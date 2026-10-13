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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов о поражении от Де Минаура в 1/8 финала в Шанхае: «Я чувствовал себя хорошо – и от этого как раз обидно»

Карен Хачанов поделился мыслями после поражения от Алекса де Минаура в четвертом круге «Мастерса» в Шанхае (3:6, 4:6).

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