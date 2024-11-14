Ноябрь: традиционное время убирания домашней скотины на мясо

Ноябрь – это месяц, когда в многих семьях традиционно убирают домашнюю скотину. Около 40-50 лет назад почти в каждом доме в поселках содержали коров, телят, свиней, коз, баранов, а также птицу, что позволяло людям обеспечивать свои семьи мясом и прочими продуктовыми деликатесами.
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