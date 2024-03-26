Кулеба: Германию раздражают просьбы Украины о поставках ракет Taurus

Германию раздражают просьбы Украины о поставках дальнобойных ракет Taurus. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел бывшей советской республики Дмитрий Кулеба, ставший собеседником издания Politico.
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