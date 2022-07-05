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Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Япония активизировала «реваншистские устремления» в отношении Курильских островов

Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Япония активизировала «реваншистские устремления» в отношении Курильских островов

Токио активизировал «реваншистские устремления» в отношении российских Курил. На это, как пишет Telegram-канал сетевого издания «Украина.

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