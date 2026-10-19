Провал республиканцев на промежуточных выборах в США и победа демократов может обернуться для президента США Дональда Трампа объявлением импичмента, однако полностью отстранить его от власти демократам не удастся.
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