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Путин объявил благодарность рэперу ST

Путин объявил благодарность рэперу ST

Президент России Владимир Путин объявил благодарность рэперу ST (Александру Степанову). «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации Степанову Александру Андреевичу — артисту, город Москва», — говорится в распоряжении главы государства.

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