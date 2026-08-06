Президент России Владимир Путин объявил благодарность рэперу ST (Александру Степанову). «За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента Российской Федерации Степанову Александру Андреевичу — артисту, город Москва», — говорится в распоряжении главы государства.
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