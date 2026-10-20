© Bilanol/Shutterstock/FOTODOMВ Волгограде на перекрестке улиц Ленина и Советской прохожие обратили внимание на необычный Mercedes: кузов автомобиля был покрыт красными пятнами, напоминающими кровь.
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