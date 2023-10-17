Российская спортсменка Анна Егорова сравнила европейских мужчин с русскими не в пользу первых

При этом спортсменка встречается с французским пловцом Дамьеном Жоли. фото: СоцсетиМастер спорта по плаванию Анна Егорова уже несколько лет живет в Европе и встречается с 31-летним французским пловцом Дамьеном Жоли.
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