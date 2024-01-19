Губернатор Богомаз: боеприпас со сбитого под Брянском БПЛА упал на нефтебазу

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram-канале, что в регионе средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен украинский беспилотник, при уничтожении цели произошел сброс боеприпаса на Клинцовскую нефтебазу, Как указал губернатор, при атаке, предварительно, никто не пострадал, однако произошло возгорание резервуаров в обваловании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии