«Арсенал» трижды подряд победил «Челси» и выступает фаворитом дерби. «Фонбет» дарит 2000 рублей за регистрацию и бонус до 15 000 за депозит!

«Челси» принимает «Арсенал» в 9-м туре чемпионата Англии. «Синие» впервые выиграли два матча подряд в этом чемпионате и идут на 11-м месте, а «канониры», обыграв «Сити», борются с «Тоттенхэмом» за лидерство в таблице, уступая лишь по дополнительным показателям.