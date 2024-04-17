По делу об убийствах под Белгородом арестовали священника и военного

Священник и военнослужащий из Белгородской области подозреваются в причастности к организованной преступной группе, занимающейся убийствами, похищениями и вымогательствами, сообщает Следственный комитет России.
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