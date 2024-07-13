Она находится не в здравом уме: депутат Госдумы заявил, что Максим Галкин* полностью контролирует Аллу Пугачеву

Алла Пугачева и Максим Галкин* встречаются уже 23 года, и за это время о них ходили разные слухи. Общественности с самого начала не понравился роман между артистами, ведь Пугачева старше своего избранника на 27 лет.
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