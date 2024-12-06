Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 795 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    Свеже приданию, да верится с трудом.Вернем сталинскую...
  • Евгений Сорокин
    Есть старый принцип на Руси: не верь, не бойся, не проси!Ротшильды проболт...
  • валерий двойнишников
    Уймись дурак. Будет в России и Сталин и его Конституция, а вот такие уроды, как ты врятли....Вернем сталинскую...

Чего не будет в интервью Лаврова: Главный секрет Такера Карлсона

Чего не будет в интервью Лаврова: Главный секрет Такера Карлсона

Такер Карлсон снова в России — и с очень важной миссией. Давний друг бывшего и будущего президента США Дональда Трампа, обещавшего американцам и всему миру прекратить войну на Украине, взял в Москве интервью у главы МИД России Сергея Лаврова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Sergiy Che
Путь Такер простым американам донесёт позицию Москвы - уже толк будет!
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх