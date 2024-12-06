Чего не будет в интервью Лаврова: Главный секрет Такера Карлсона

Такер Карлсон снова в России — и с очень важной миссией. Давний друг бывшего и будущего президента США Дональда Трампа, обещавшего американцам и всему миру прекратить войну на Украине, взял в Москве интервью у главы МИД России Сергея Лаврова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии