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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Борьба с фальшивомонетничеством.

Борьба с фальшивомонетничеством.

В связи со значительным ростом фактов сбыта банкнотоподобных изделий, в том числе имеющих сходство с подлинными денежными знаками Национального банка Республики Беларусь в ноябре 2024 подразделением по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома проводятся профилактические мероприятия по борьбе с фальшивомонетничеством.

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