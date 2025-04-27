Борьба с фальшивомонетничеством.

В связи со значительным ростом фактов сбыта банкнотоподобных изделий, в том числе имеющих сходство с подлинными денежными знаками Национального банка Республики Беларусь в ноябре 2024 подразделением по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома проводятся профилактические мероприятия по борьбе с фальшивомонетничеством.
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