﻿﻿Дональд Трамп заявил, что после почти трех лет военных действий «Украины больше не существует». Он считает, что Киев должен пойти на уступки России за несколько месяцев до февраля 2022 года, потому что любая сделка, даже самая худшая, «будет лучше той, что мы имеем сейчас».