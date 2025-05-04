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Индия заявила о нарушении Пакистаном режима прекращения огня на границе

Индия заявила о нарушении Пакистаном режима прекращения огня на границе

Индия заявила, что пакистанские военные 10-й день подряд нарушают режим прекращения огня на границе. Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщило информагентство Press Trust of India (PTI) со ссылкой на источники.

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