«Зенит» проведет товарищеский матч с «Трабзонспором» в Санкт-Петербурге

Матч является частью Winline Суперсерии и обещает стать ярким событием для любителей футбола. В составе «Трабзонспора» выступят известные игроки, среди которых бразильский полузащитник Фабиньо, египетский форвард Мохамед Салах и камерунский голкипер Андре Онана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бывший премьер По...
- ВА Хоккейное «Торпед...
- Демократы показыв...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым