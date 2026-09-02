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Регионы России

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«Зенит» проведет товарищеский матч с «Трабзонспором» в Санкт-Петербурге

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Трабзонспором» в Санкт-Петербурге

Матч является частью Winline Суперсерии и обещает стать ярким событием для любителей футбола. В составе «Трабзонспора» выступят известные игроки, среди которых бразильский полузащитник Фабиньо, египетский форвард Мохамед Салах и камерунский голкипер Андре Онана.

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