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Банк «Открытие»: Миссия выполнима: 45% россиян откладывают деньги на будущее своих детей

Банк «Открытие»: Миссия выполнима: 45% россиян откладывают деньги на будущее своих детей

Около половины россиян откладывают деньги на будущее своих детей. Из них для оплаты образования в вузе или колледже 32%, для покупки недвижимости (24%) и автомобиля (19%), для подарка на свадьбу (13%), для формирования стартового капитала (12%).

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