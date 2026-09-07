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Калужские новости

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Власти заявляют о стабилизации: очереди на АЗС в Калужской области сократились до пяти машин

Власти заявляют о стабилизации: очереди на АЗС в Калужской области сократились до пяти машин

Дефицит поставок бензина в регионе составляет 3,3% от докризисного уровня, ситуация стабилизируется, очереди на АЗС сократились до пяти машин на колонку.

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