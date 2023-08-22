Губернатор Подмосковья рассказал о ночной атаке дронов на Красногорск и Одинцовский район

Киевский режим провёл очередную атаку столичного региона России с применением беспилотников. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём ТГ-канале сообщил о произошедшем, указав на то, что дроны сбивались в Красногорске и Одинцовском районе.
Популярные статьи
- В Минобороны подтвердили уничтожение большого отряда иностранных наёмников и украинских военных в районе Казачьих Лагерей
- Политик Рогов сообщил об ударах ВКС РФ фугасными авиабомбами по украинским формированиям в районе Орехова
- Почти половина закупленных в Бельгии для поставок Киеву танков Leopard 1 оказалась непригодной
Свежие комментарии