Военное обозрение

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Губернатор Подмосковья рассказал о ночной атаке дронов на Красногорск и Одинцовский район

Губернатор Подмосковья рассказал о ночной атаке дронов на Красногорск и Одинцовский район

Киевский режим провёл очередную атаку столичного региона России с применением беспилотников. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём ТГ-канале сообщил о произошедшем, указав на то, что дроны сбивались в Красногорске и Одинцовском районе.

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