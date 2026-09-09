В Алексинском районе прошёл финал фестиваля детских команд КВН

В фестивале приняли участие более 1500 юных юмористов из разных регионов России и Республики Абхазии, а Тульскую область представили 16 команд общей численностью 140 человек.
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