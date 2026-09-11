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Почти 60 лет вместе и уход друг за другом: история семьи Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской

Почти 60 лет вместе и уход друг за другом: история семьи Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской

После выхода «Иронии судьбы» и «Служебного романа» Андрей Мягков стал одним из самых узнаваемых и любимых актёров советского экрана.

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