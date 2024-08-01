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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Google анонсировала обновление Chrome для ПК с интегрированными ИИ-функциями на б...

Google анонсировала обновление Chrome для ПК с интегрированными ИИ-функциями на б...

Google анонсировала обновление Chrome для ПК с интегрированными ИИ-функциями на базе GeminiGoogle объявила о значительном обновлении браузера Chrome десктопной версии за счёт интеграции искусственного интеллекта Gemini в поиск и Google Lens.

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