Google анонсировала обновление Chrome для ПК с интегрированными ИИ-функциями на б...

Google анонсировала обновление Chrome для ПК с интегрированными ИИ-функциями на базе GeminiGoogle объявила о значительном обновлении браузера Chrome десктопной версии за счёт интеграции искусственного интеллекта Gemini в поиск и Google Lens.
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