«Одного теста мало»: как обнаружить в желудке бактерию, которая вызывает гастрит и язву

Долго считалось, что причина гастрита и язвы — нездоровое питание, стрессы, лекарства, курение… Да, это вредные факторы, которые влияют на здоровье, но чаще провокатором серьезных проблем с пищеварением выступает зловредная кислотоустойчивая бактерия, которая может годами жить в просвете желудка, «подгрызая» слизистые.