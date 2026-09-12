На Ямале выбросило судно в районе Обской губы

В районе Обской губы на Ямале судно было выброшено на берег. Об этом сообщает агентство «Рамблер» со ссылкой на данные Уральской транспортной прокуратуры.
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