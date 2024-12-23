Департамент внешних связей ЯНАО поделят между замами губернатора. Инсайд

В феврале 2025 года из структуры окружного правительства исчезнет департамент внешних связей (ДВС). За несколько лет ведомство лишилось практически всех подведомственных организаций — оставшийся функционал поделят между двумя заместителями губернатора Ямала, сообщил URA.