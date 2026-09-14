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Фермеры Ямала смогут получить гранты до восьми миллионов рублей

Фермеры Ямала смогут получить гранты до восьми миллионов рублей

В ЯНАО объявлен новый отбор на гранты для развития крестьянских фермерских хозяйств. В этом году претенденты смогут получить поддержку до восьми миллионов рублей, сообщили в департаменте АПК Ямала.

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