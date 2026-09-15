Набат, который приняли в штыки. О романе "Чего же ты хочешь?"

15 сентября 1969 года в журнале "Октябрь" началась публикация романа Всеволода Кочетова "Чего же ты хочешь?", вызвавшего огромный общественный резонанс.
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