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В конгрессе США на выходных не достигли договорённости по избежанию шатдануа

В конгрессе США на выходных не достигли договорённости по избежанию шатдануа

Лидеры конгресса США так не достигли договорённостей между республиканцами и демократами по законопроекту о продолжении финансирования федерального правительства, что снова поставило работу ведомств на грань шатдауна, который ожидается 1 марта.

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