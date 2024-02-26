В конгрессе США на выходных не достигли договорённости по избежанию шатдануа

Лидеры конгресса США так не достигли договорённостей между республиканцами и демократами по законопроекту о продолжении финансирования федерального правительства, что снова поставило работу ведомств на грань шатдауна, который ожидается 1 марта.
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