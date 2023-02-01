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Борис Беккер: «Новаку 35 лет, и он знает, что в 40 не сможет показывать такие результаты»

Шестикратный чемпион «Больших шлемов» Борис Беккер считает, что победа на Australian Open поможет Новаку Джоковичу достичь главной цели в карьере.

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