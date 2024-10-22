Это Asus ROG Phone 9 на Snapdragon 8 Elite. Официальное изображение и дата выхода

Asus готовится к запуску своего новейшего смартфона ROG Phone 9 по всему миру 19 ноября. Asus ROG Phone 9 станет одним из первых устройств, оснащенных новейшей однокристальной системой Snapdragon 8 Elite.
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