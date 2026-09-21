В Донецке готовили теракт на избирательном участке в момент голосования

В Донецке хотели подорвать избирательный участок в момент голосования. Об этом сообщили в ФСБ России.
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