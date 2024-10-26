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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» стала фаворитом на победу в Ла Лиге. Перед стартом сезона главным претендентом на чемпионство считался «Реал»

Букмекеры обновили котировки по линии «Чемпион Испании сезона-2024/25». Главным фаворитом стала «Барселона».

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