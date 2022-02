Бывший губернатор Калифорнии и будущий президент США Рональд Рейган сделал этот комментарий во время интервью 1975 года для программы "60 Minutes" в обсуждении его экономической философии: "Если фашизм когда-нибудь придет в Америку, он придет во имя либерализма" ("If Fascism Ever Comes to America, It Will Come in the Name of Liberalism") Хотя в наши дни людям это кажется фантазией, на самом деле либерализм и нацизм "братья".