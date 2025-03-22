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Российские войска нанесли удары по 135 военным объектам Украины

Российские войска нанесли удары по 135 военным объектам Украины

За прошедшие сутки российские вооруженные силы нанесли удар по объектам инфраструктуры, связанным с военными аэродромами и складами боеприпасов ВСУ в 135 районах, как сообщает Министерство обороны России.

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