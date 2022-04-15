«Оно само уберётся?»: петрозаводчане возмущены беспорядком после соревнований

По словам горожанки, на льду до сих пор лежат доски, палки, оградительные ленты и ДСП пластины: «Скажите пожалуйста, когда будет убрано всё оборудование (доски, палки, ленты оградительные, дсп пластины), которое вы, СПОКОЙНО, ОСТАВИЛИ НА ЛЬДУ.
По словам горожанки, на льду до сих пор лежат доски, палки, оградительные ленты и ДСП пластины: «Скажите пожалуйста, когда будет убрано всё оборудование (доски, палки, ленты оградительные, дсп пластины), которое вы, СПОКОЙНО, ОСТАВИЛИ НА ЛЬДУ.
Свежие комментарии