«Оно само уберётся?»: петрозаводчане возмущены беспорядком после соревнований

По словам горожанки, на льду до сих пор лежат доски, палки, оградительные ленты и ДСП пластины: «Скажите пожалуйста, когда будет убрано всё оборудование (доски, палки, ленты оградительные, дсп пластины), которое вы, СПОКОЙНО, ОСТАВИЛИ НА ЛЬДУ.