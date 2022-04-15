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«Оно само уберётся?»: петрозаводчане возмущены беспорядком после соревнований

«Оно само уберётся?»: петрозаводчане возмущены беспорядком после соревнований

По словам горожанки, на льду до сих пор лежат доски, палки, оградительные ленты и ДСП пластины: «Скажите пожалуйста, когда будет убрано всё оборудование (доски, палки, ленты оградительные, дсп пластины), которое вы, СПОКОЙНО, ОСТАВИЛИ НА ЛЬДУ.

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