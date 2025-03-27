Развожаев сообщил, что крымская рыба интересна за рубежом

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Рыбопромышленные компании Крымского полуострова до введения антироссийских санкций имели зарубежные контракты и после их отмены вновь смогут успешно экспортировать продукцию, сообщил ТАСС губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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