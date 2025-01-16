Шнайдер рвется в топ-10, Джокович цитирует Медведева про «деньги, девушек и казино». Итоги дня на Australian Open

В среду Мирра Андреева вытащила себя из тяжелейшей ситуации во втором круге Australian Open. А что еще случилось? Диана Шнайдер впервые в третьем круге После напряженного и нервного матча Мирры ее напарница Диана Шнайдер вышла в третий круг куда убедительнее – 6:4, 7:5 против Айлы Томлянович.
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