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  • sylpfide sylpfide
    Очень впечатлила высота потолков, ну а все остальное не для жизни обычных людей.Что внутри самой ...
  • ШКИПЕР
    Сплошной фарс А по простому - выпендрёж.Что внутри самой ...
  • Misha Glusch
    охуенонкукпинеоЧто внутри самой ...

Шнайдер рвется в топ-10, Джокович цитирует Медведева про «деньги, девушек и казино». Итоги дня на Australian Open

Шнайдер рвется в топ-10, Джокович цитирует Медведева про «деньги, девушек и казино». Итоги дня на Australian Open

В среду Мирра Андреева вытащила себя из тяжелейшей ситуации во втором круге Australian Open. А что еще случилось? Диана Шнайдер впервые в третьем круге После напряженного и нервного матча Мирры ее напарница Диана Шнайдер вышла в третий круг куда убедительнее – 6:4, 7:5 против Айлы Томлянович.

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