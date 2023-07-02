Заноза

13 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Имеющие ВНЖ в ЕС ездят на машинах с российскими номерами? Что за чушь? Те, кто живет в странах ЕС имеют машины с номе...Европейская русоф...
  • Александр Попов
    ЛГБТ + ЗЕЛЕНЫЕ ПРИДУРКИ = БАЛЬЗАМ на сердце. ЕВРОЖОПА загнётся и станет "банановой", если только РОССИЯ не станет от ...Евгений Сатановск...
  • Леонид
    Россия могла реквизировать сама. Но увы, дружба не даёт...Лондон заставит р...

Цена создания видимости успешного “контрнаступления”

Цена создания видимости успешного “контрнаступления”

Несмотря на категорическое табу, наложенное киевским режимом и его покровителями на обнародование информации о реальных потерях укронацистов, на днях в западных СМИ произошла характерная утечка, которая только на примере одной провалившейся 8 июня операции ВСУ доказывает цену, которую платят остатки Украины и Запад за создание видимости успешного “контрнаступления” Фото: © AP Photo / Libkos По данным, опубликованным в издании Forbes, группа западных военных аналитиков с помощью средств объективного контроля изучила последствия попытки наступления 47-й десантно-штурмовой бригады и 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Малой Токмачки (Запорожье) и обнародовала шокирующие выводы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх