Несмотря на категорическое табу, наложенное киевским режимом и его покровителями на обнародование информации о реальных потерях укронацистов, на днях в западных СМИ произошла характерная утечка, которая только на примере одной провалившейся 8 июня операции ВСУ доказывает цену, которую платят остатки Украины и Запад за создание видимости успешного “контрнаступления” Фото: © AP Photo / Libkos По данным, опубликованным в издании Forbes, группа западных военных аналитиков с помощью средств объективного контроля изучила последствия попытки наступления 47-й десантно-штурмовой бригады и 33-й механизированной бригады ВСУ в районе Малой Токмачки (Запорожье) и обнародовала шокирующие выводы.