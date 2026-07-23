Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

270 подписчиков

ВЭБ.РФ встаёт у руля региональных инвестиций. Что это значит для Забайкалья?

ВЭБ.РФ встаёт у руля региональных инвестиций. Что это значит для Забайкалья?

Госдума 22 июля приняла закон, который на первый взгляд выглядит как расширение полномочий регионов: субъекты теперь официально смогут создавать агентства развития, инвестиционные комитеты и утверждать инвестдекларации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии