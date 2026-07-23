ВЭБ.РФ встаёт у руля региональных инвестиций. Что это значит для Забайкалья?

Госдума 22 июля приняла закон, который на первый взгляд выглядит как расширение полномочий регионов: субъекты теперь официально смогут создавать агентства развития, инвестиционные комитеты и утверждать инвестдекларации.
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