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США теперь официально поставляют оружие нацистам и террористам

США теперь официально поставляют оружие нацистам и террористам

Похоже у Украины всё очень плохо на столько, что даже таким чертям, америкосы начали закидывать оружие откровенно неся чушьВ 2017 году США назвали украинский батальон «Азов» нацистами и запретили поставлять им оружие.

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