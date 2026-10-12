Bild: бывший премьер Рейнланд-Пфальц Швайцер станет министром труда Германии

Новым министром труда Германии станет Александер Швайцер, в прошлом занимавший пост премьер-министра федеральной земли Рейнланд-Пфальц.
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