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ВС РФ нанесли наиболее масштабный за последние месяцы удар по объектам киевского режима в Виннице и области

ВС РФ нанесли наиболее масштабный за последние месяцы удар по объектам киевского режима в Виннице и области

Удары нанесены по ряду объектов противника в тыловых районах, контролируемых киевским режимом. Наиболее массированный удар пришёлся по объектам режима в Винницкой области и непосредственно в областном центре.

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