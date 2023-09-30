ВС РФ нанесли наиболее масштабный за последние месяцы удар по объектам киевского режима в Виннице и области

Удары нанесены по ряду объектов противника в тыловых районах, контролируемых киевским режимом. Наиболее массированный удар пришёлся по объектам режима в Винницкой области и непосредственно в областном центре.
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