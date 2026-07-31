Mercedes-Benz представил компактный паркетник GLA третьего поколения

Автомобиль лишился двигателей внутреннего сгорания в пользу полностью электрических версий (гибриды появятся позже) и получил 800-вольтовую систему, позволяющую заряжаться со скоростью до 270 км хода за 10 минут.
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